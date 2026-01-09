鉅亨速報 - Factset 最新調查：傑富瑞金融集團(JEF-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對傑富瑞金融集團(JEF-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.55元下修至4.22元，其中最高估值4.61元，最低估值3.95元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.61(4.65)
|6.33
|6.5
|5.86
|最低值
|3.95(3.95)
|4.9
|5.36
|5.86
|平均值
|4.3(4.42)
|5.6
|5.93
|5.86
|中位數
|4.22(4.55)
|5.6
|5.93
|5.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|88.92億
|108.82億
|100.81億
|108.85億
|最低值
|81.64億
|89.79億
|98.82億
|108.85億
|平均值
|84.42億
|94.58億
|99.81億
|108.85億
|中位數
|84.02億
|91.95億
|99.81億
|108.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.13
|3.06
|1.10
|2.99
|2.83
|營業收入
|95.53億
|75.26億
|72.28億
|106.18億
|73.44億
詳細資訊請看美股內頁：
傑富瑞金融集團(JEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
