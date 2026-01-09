鉅亨速報 - Factset 最新調查：傑富瑞金融集團(JEF-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為76.00元

search icon



Factset 最新調查：傑富瑞金融集團(JEF-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對傑富瑞金融集團(JEF-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.55元下修至4.22元，其中最高估值4.61元，最低估值3.95元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.61(4.65)6.336.55.86
最低值3.95(3.95)4.95.365.86
平均值4.3(4.42)5.65.935.86
中位數4.22(4.55)5.65.935.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值88.92億108.82億100.81億108.85億
最低值81.64億89.79億98.82億108.85億
平均值84.42億94.58億99.81億108.85億
中位數84.02億91.95億99.81億108.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.133.061.102.992.83
營業收入95.53億75.26億72.28億106.18億73.44億

詳細資訊請看美股內頁：
傑富瑞金融集團(JEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


