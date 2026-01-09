search icon



鉅亨速報

營收速報 - 聯德(3308)12月營收203萬元年增率高達306.21％

鉅亨網新聞中心

聯德(3308-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣203萬元，年增率306.21%，月增率270.57%。

今年1-12月累計營收為802萬元，累計年增率-88.16%。

最新價為21.05元，近5日股價下跌-4.75%，相關零組件業下跌-0.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-86 張
  • 外資買賣超：-73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 203萬 306% 271%
25/11 55萬 1% -0%
25/10 55萬 0% 10%
25/9 50萬 -5% -10%
25/8 56萬 16% 1%
25/7 55萬 0% 2%

聯德(3308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器,無停電裝置,變壓器等之加工製造買賣業務.。電子零件,電機儀器,科學儀表,各式半導體裝置之加工及買賣業務.。各種有無線電通訊機件,器材,電音儀器之修護裝配買賣業務.。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收聯德

聯德21.05-1.86%
美元/台幣31.595+0.08%

