營收速報 - 聯德(3308)12月營收203萬元年增率高達306.21％
今年1-12月累計營收為802萬元，累計年增率-88.16%。
最新價為21.05元，近5日股價下跌-4.75%，相關零組件業下跌-0.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-86 張
- 外資買賣超：-73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|203萬
|306%
|271%
|25/11
|55萬
|1%
|-0%
|25/10
|55萬
|0%
|10%
|25/9
|50萬
|-5%
|-10%
|25/8
|56萬
|16%
|1%
|25/7
|55萬
|0%
|2%
聯德(3308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器,無停電裝置,變壓器等之加工製造買賣業務.。電子零件,電機儀器,科學儀表,各式半導體裝置之加工及買賣業務.。各種有無線電通訊機件,器材,電音儀器之修護裝配買賣業務.。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
