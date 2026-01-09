search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 亞翔(6139)12月營收95.01億元年增率高達165.15％

鉅亨網新聞中心

亞翔(6139-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣95.01億元，年增率165.15%，月增率11.66%。

今年1-12月累計營收為767.39億元，累計年增率18.08%。

最新價為601元，近5日股價上漲4.42%，相關其他電子上漲0.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1592 張
  • 外資買賣超：+836 張
  • 投信買賣超：+22 張
  • 自營商買賣超：+734 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 95.01億 165% 12%
25/11 85.09億 170% 20%
25/10 70.70億 77% -30%
25/9 100.94億 80% 30%
25/8 77.77億 97% 15%
25/7 67.34億 -0% 19%

亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收亞翔

相關行情

台股首頁我要存股
亞翔601+1.86%
美元/台幣31.595+0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
亞翔

85%

勝率

#波段上揚股

偏強
亞翔

85%

勝率

#極短線強勢

偏強
亞翔

85%

勝率

#營收創高股

偏強
亞翔

85%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty