營收速報 - 亞翔(6139)12月營收95.01億元年增率高達165.15％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為767.39億元，累計年增率18.08%。
最新價為601元，近5日股價上漲4.42%，相關其他電子上漲0.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1592 張
- 外資買賣超：+836 張
- 投信買賣超：+22 張
- 自營商買賣超：+734 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|95.01億
|165%
|12%
|25/11
|85.09億
|170%
|20%
|25/10
|70.70億
|77%
|-30%
|25/9
|100.94億
|80%
|30%
|25/8
|77.77億
|97%
|15%
|25/7
|67.34億
|-0%
|19%
亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
