漢田動能重啟推升營收回溫 估成長趨勢延續整個Q4
鉅亨網記者張欽發 台北
液態軟袋一站式代工廠漢田 (1294-TW) 逐步擺脫客戶保守下單的清淡營運狀況，漢田營運整體訂單動能自 9 月起明顯回溫，9 月營收 7004 萬元，年增 39.8%、10 月營收 6002 萬元，年增 43.7%，成長動能重啟之下，漢田也預期成長趨勢可望延續至第四季。
漢田目前為台灣擁有多專利袋型、大產能規模最大的液態軟袋代工廠，漢田董事長李雨霖指出，在包材具備永續優勢之外，液態劑型本身也因吸收效率快、配方彈性高及飲用便利性而具備明顯市場競爭力，並已成為保健食品產品升級的重要方向。
漢田 2025 年第三季營收 1.96 億，毛利率 35.14%，季減 3.09 個百分點年減 6.59 個百分點，稅後純益 3084 萬元，季減 2.08%，年減 28.28%，每股純益 1 元；2025 年 1-3 季營收 5.65 億元，毛利率 36.89%，年減 4.29 個百分點，稅後純益 1.02 億元，年減 18.63%，每股純益 3.37 元。
根據 Polaris Market Research，2024 年全球液體膳食補充品市場規模達 249.6 億美元，預估 2034 年將增至 785.3 億美元，年複合成長率達 12.2%。液態營養飲品因吸收快速、功能多元且適合日常攝取，正加速取代膠囊與粉劑；在機能化、個人化與生活化趨勢驅動下，植萃、潔淨標示等需求亦帶動液態劑型持續成長。
展望未來，漢田將透過新素材開發、全通路滲透及海外市場拓展，持續強化產品結構與客戶組合；同時在東南亞與歐美市場液態代工技術尚不普及的背景下，善用產能與技術優勢，加速推動下一階段成長布局。
漢田生技目前設廠於彰化，主要經營品項為液劑、晶凍保健食品的研發、ODM 及 OEM 代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝的一站式代工服務。
- 松川1-3季產品儲能應用營收占比已達60% 穩步推進目標70%
