鉅亨速報 - Factset 最新調查：穎崴(6515-TW)EPS預估上修至45.93元，預估目標價為2700元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對穎崴(6515-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.96元上修至45.93元，其中最高估值46.39元，最低估值43.92元，預估目標價為2700元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|46.39(46.38)
|90.98
|131.2
|最低值
|43.92(43.92)
|48.86
|64.69
|平均值
|45.44(45.18)
|67.82
|94.53
|中位數
|45.93(44.96)
|70.07
|92.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7,857,180
|13,023,620
|16,914,230
|最低值
|7,538,000
|9,799,000
|11,759,000
|平均值
|7,701,860
|10,729,770
|13,233,850
|中位數
|7,695,500
|10,446,000
|12,572,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|34.31
|13.52
|32.22
|14.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,798,096
|3,682,049
|5,122,173
|2,887,296
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6515/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
