鉅亨速報 - Factset 最新調查：穎崴(6515-TW)EPS預估上修至45.93元，預估目標價為2700元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對穎崴(6515-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.96元上修至45.93元，其中最高估值46.39元，最低估值43.92元，預估目標價為2700元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值46.39(46.38)90.98131.2
最低值43.92(43.92)48.8664.69
平均值45.44(45.18)67.8294.53
中位數45.93(44.96)70.0792.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值7,857,18013,023,62016,914,230
最低值7,538,0009,799,00011,759,000
平均值7,701,86010,729,77013,233,850
中位數7,695,50010,446,00012,572,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS34.3113.5232.2214.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,798,0963,682,0495,122,1732,887,296

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6515/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


