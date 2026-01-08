財管中心
比特幣近期一度有反彈趨勢，衝高回 9.4 萬美元後，目前回到 9 萬美元附近整理，數據平台 Blave 分析，比特幣進入行情多空再平衡階段！從 4 小時級別數據儀觀察，比特幣在接近 9.5 萬美元後出現極端籌碼情況，雖整體結構仍偏強，但巨鯨開始轉空，需提防短期加速下殺測試 9 萬美元支撐！
從籌碼集中度來看，顯示持續回落，主力多單在價格快速上漲後開始分批減倉，短線獲利了結後開始做空。同時，巨鯨警報顯示避險壓力升高，在 9.4 萬美元時巨鯨大量平倉，是近期首次明顯偏空，代表大戶資金傾向減碼或避險操作，短線需特別留意是否出現加速拋壓！
另一方面，市場情緒由悲觀回到中性偏多，擠壓動能來看，目前恐已經進入多方尾聲段，值得關注後續動能會不會開始下降，若下降則行情將再度轉弱！9 萬美元為前期多空交戰突破區，配合清算圖觀察，這裡也存在大量多單清算量，接下來可能在這裡出現劇烈震盪或假跌破陷阱。
建議投資人此時勿太過度操作，短線須提防假跌破與巨鯨減倉帶來的回落風險，可以保守偏多策略應對，等待情緒與籌碼再次同步轉強，即可重新確認多方攻勢。
5 日美國現貨比特幣 ETF 合計淨流入約 6.97 億美元，創下近三個月單日最大流入量，從流入結構觀察，貝萊德以 3.72 億美元領跑，幾乎吃下當日一半以上增量，顯示並非短線交易資金的零散追價，近期微策略也再砸 1.16 億美元加倉比特幣。值得注意的是，華爾街持續深化加密布局，摩根士丹利已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，申請發行現貨比特幣和 Solana(SOL) 現貨 ETF，這也是美國主要銀行首度進入此類熱門基金市場。
