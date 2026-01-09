資金大洗牌！財經名嘴克萊默：市場正自我修正 強勢股失寵、弱勢股翻身

《CNBC》財經節目名嘴克雷默（Jim Cramer）週三 (7 日) 表示，市場正即時上演一場典型且劇烈的資金輪動行情，去年的強勢股成為投資人變現的來源，而過去備受冷落的弱勢股則重新獲得青睞。他指出，這類輪動往往讓市場氣氛顯得混亂，甚至帶有非理性色彩，但背後多半是股價估值過度偏離後，重新向均衡回歸的結果。