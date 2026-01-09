資金大洗牌！財經名嘴克萊默：市場正自我修正 強勢股失寵、弱勢股翻身
鉅亨網編譯許家華
《CNBC》財經節目名嘴克雷默（Jim Cramer）週三 (7 日) 表示，市場正即時上演一場典型且劇烈的資金輪動行情，去年的強勢股成為投資人變現的來源，而過去備受冷落的弱勢股則重新獲得青睞。他指出，這類輪動往往讓市場氣氛顯得混亂，甚至帶有非理性色彩，但背後多半是股價估值過度偏離後，重新向均衡回歸的結果。
克萊默提醒投資人不必恐慌，並強調市場輪動正是修正過度行情、為下一波機會鋪路的必要機制。他表示，「有時候在一年之初，股票會出現失衡狀況」，但市場「具備驚人的自我修正能力，而且往往就在你眼前發生」。
為說明這一現象，克萊默以兩家名稱相近的公司作為對比，稱之為「兩個星座的諷刺」。其中，星座能源（Constellation Energy）(CEG-US) 長期受到追求潔淨能源的大型雲端運算業者青睞，隨著市場對核能的熱情升溫，該股在過去兩年間大漲約 185%。克萊默指出，過度的追捧使其股價進入高風險的昂貴區間，一旦投資人需要重新配置資金，便特別容易成為拋售對象。
相較之下，啤酒、葡萄酒和烈酒生產商和行銷商星座品牌（Constellation Brands）(STZ-US) 的股價走勢則完全相反。該公司受到成本上升、關稅壓力、年輕世代飲酒習慣改變，以及 GLP-1 減重藥物影響消費行為等多重因素衝擊，股價長期承壓。克萊默認為，市場對該股的懲罰可能過於嚴厲，目前的估值並未充分反映其橫跨全球的啤酒、葡萄酒與烈酒品牌長期價值。
克萊默指出，這類反轉並非個案，零售類股同樣出現角色互換。沃爾瑪 (WMT-US) 去年因協助通膨壓力下的消費者而獲得市場高度回報；好市多 (COST-US) 則因內部調整與會員數據轉弱而表現落後。然而進入新年度後，資金開始自去年領漲股撤出，轉而流向基本面改善的落後者，推動好市多在銷售表現優於預期後出現明顯反彈。
科技股也呈現相同模式。克萊默表示，2025 年主導投資組合的部分科技股，正被投資人調節以支應其他新布局。這也解釋了為何亞馬遜 (AMZN-US) 今年成為「科技七雄」中表現最強的公司之一，而輝達 (NVDA-US) 儘管仍獲得大量看多評論，股價卻遲遲未能展現明顯動能。
