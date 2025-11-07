鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為42.31元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.08元下修至2.03元，其中最高估值2.54元，最低估值1.84元，預估目標價為42.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.54(2.54)
|2.54
|2.61
|2.77
|最低值
|1.84(1.96)
|1.9
|1.95
|2.26
|平均值
|2.08(2.11)
|2.19
|2.28
|2.48
|中位數
|2.03(2.08)
|2.19
|2.31
|2.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.64億
|87.94億
|93.50億
|64.18億
|最低值
|52.71億
|51.48億
|50.87億
|52.18億
|平均值
|57.55億
|63.08億
|64.39億
|58.18億
|中位數
|57.67億
|60.58億
|59.30億
|58.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|營業收入
|46.24億
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
