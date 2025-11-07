search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為42.31元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.08元下修至2.03元，其中最高估值2.54元，最低估值1.84元，預估目標價為42.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.54(2.54)2.542.612.77
最低值1.84(1.96)1.91.952.26
平均值2.08(2.11)2.192.282.48
中位數2.03(2.08)2.192.312.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.64億87.94億93.50億64.18億
最低值52.71億51.48億50.87億52.18億
平均值57.55億63.08億64.39億58.18億
中位數57.67億60.58億59.30億58.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.641.603.952.222.19
營業收入46.24億68.81億89.19億67.61億53.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBA

相關行情

台股首頁我要存股
Pembina Pipeline Corporation38.17+1.01%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty