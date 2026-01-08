鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.86元，其中最高估值0.9元，最低估值0.75元，預估目標價為9.84元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.9(0.9)
|0.78
|0.8
|0.79
|最低值
|0.75(0.75)
|0.52
|0.47
|0.53
|平均值
|0.85(0.84)
|0.64
|0.66
|0.63
|中位數
|0.86(0.84)
|0.65
|0.68
|0.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|254.54億
|254.15億
|265.01億
|254.64億
|最低值
|244.53億
|238.75億
|242.54億
|231.05億
|平均值
|248.56億
|246.95億
|251.45億
|245.19億
|中位數
|246.74億
|247.43億
|251.29億
|249.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.79
|0.56
|-0.75
|--
|營業收入
|270.61億
|268.33億
|248.07億
|234.45億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
