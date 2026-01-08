鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至13.3元，預估目標價為280.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.03元上修至13.3元，其中最高估值16.21元，最低估值10.54元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.21(14.86)
|30.75
|28.66
|30.83
|最低值
|10.54(10.54)
|10.65
|15.29
|30.83
|平均值
|13.27(13.01)
|22.63
|21.67
|30.83
|中位數
|13.3(13.03)
|23.33
|20.65
|30.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|123.70億
|155.40億
|165.80億
|140.79億
|最低值
|99.75億
|118.32億
|116.74億
|140.79億
|平均值
|106.36億
|132.96億
|138.54億
|140.79億
|中位數
|104.91億
|131.98億
|135.71億
|140.79億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.78
|-4.63
|-11.32
|營業收入
|60.86億
|66.63億
|73.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI真的缺的不是晶片？黃仁勳點出記憶體關鍵角色
- 台美股脫鉤！SanDisk噴漲27% 00990A重倉AI儲存設備股價同嗨
- 輝達黃仁勳發言助攻 SanDisk股價狂飆超1000%
- 〈美股盤後〉標普創新高 道瓊首度站上49000點大關
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇