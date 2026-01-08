search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至13.3元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.03元上修至13.3元，其中最高估值16.21元，最低估值10.54元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.21(14.86)30.7528.6630.83
最低值10.54(10.54)10.6515.2930.83
平均值13.27(13.01)22.6321.6730.83
中位數13.3(13.03)23.3320.6530.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值123.70億155.40億165.80億140.79億
最低值99.75億118.32億116.74億140.79億
平均值106.36億132.96億138.54億140.79億
中位數104.91億131.98億135.71億140.79億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-14.78-4.63-11.32
營業收入60.86億66.63億73.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


