search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為4.80元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元上修至0.33元，其中最高估值0.51元，最低估值-0.01元，預估目標價為4.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.51(0.51)0.620.570.56
最低值-0.01(-0.01)0.260.260.31
平均值0.33(0.32)0.40.430.47
中位數0.33(0.31)0.40.440.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值428.08億432.99億441.62億447.43億
最低值409.75億401.81億407.44億412.85億
平均值421.94億421.34億426.21億430.93億
中位數424.03億423.60億423.83億427.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.630.33-0.22-0.06
營業收入464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTEF

相關行情

台股首頁我要存股
西班牙電信4.03+3.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty