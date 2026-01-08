鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為4.80元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元上修至0.33元，其中最高估值0.51元，最低估值-0.01元，預估目標價為4.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.51(0.51)
|0.62
|0.57
|0.56
|最低值
|-0.01(-0.01)
|0.26
|0.26
|0.31
|平均值
|0.33(0.32)
|0.4
|0.43
|0.47
|中位數
|0.33(0.31)
|0.4
|0.44
|0.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|428.08億
|432.99億
|441.62億
|447.43億
|最低值
|409.75億
|401.81億
|407.44億
|412.85億
|平均值
|421.94億
|421.34億
|426.21億
|430.93億
|中位數
|424.03億
|423.60億
|423.83億
|427.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.63
|0.33
|-0.22
|-0.06
|營業收入
|464.25億
|420.32億
|439.50億
|446.90億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
