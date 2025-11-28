search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為4.86元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.33元，其中最高估值0.53元，最低估值-0.01元，預估目標價為4.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.53(0.53)0.610.570.56
最低值-0.01(-0.01)0.210.220.31
平均值0.33(0.33)0.40.420.45
中位數0.33(0.34)0.380.430.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值428.08億432.99億441.62億447.43億
最低值401.47億401.81億407.44億412.85億
平均值420.86億421.14億426.06億431.31億
中位數422.30億424.66億424.94億431.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.271.630.33-0.22-0.06
營業收入491.06億464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTEF

相關行情

台股首頁我要存股
西班牙電信4.27+0.23%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty