鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.33元下修至3.26元，其中最高估值6.09元，最低估值2.73元，預估目標價為112.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.09(6.09)
|8.87
|10.29
|最低值
|2.73(3)
|3.2
|6.74
|平均值
|3.59(3.64)
|5.81
|8.05
|中位數
|3.26(3.33)
|5.55
|7.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69,246,450
|75,863,620
|81,322,540
|最低值
|61,193,130
|63,840,000
|68,711,000
|平均值
|63,051,850
|68,446,540
|73,173,790
|中位數
|61,975,230
|68,400,000
|72,239,700
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.22
|8.68
|15.51
|15.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,278,772
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇