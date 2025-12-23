search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至3.26元，預估目標價為112.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.33元下修至3.26元，其中最高估值6.09元，最低估值2.73元，預估目標價為112.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.09(6.09)8.8710.29
最低值2.73(3)3.26.74
平均值3.59(3.64)5.818.05
中位數3.26(3.33)5.557.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值69,246,45075,863,62081,322,540
最低值61,193,13063,840,00068,711,000
平均值63,051,85068,446,54073,173,790
中位數61,975,23068,400,00072,239,700

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.228.6815.5115.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		71,278,77276,953,54692,043,67581,839,870

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


