營收速報 - 鈺創(5351)12月營收6.24億元年增率高達170.11％

鉅亨網新聞中心

鈺創(5351-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣6.24億元，年增率170.11%，月增率24.01%。

今年1-12月累計營收為40.37億元，累計年增率16.23%。

最新價為61元，近5日股價上漲28.03%，相關半導體類指數上漲4.78%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10986 張
  • 外資買賣超：+10896 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：+70 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 6.24億 170% 24%
25/11 5.03億 120% 8%
25/10 4.68億 113% 17%
25/9 4.01億 69% 11%
25/6 2.51億 -34% 7%
25/5 2.36億 -29% -9%

鈺創(5351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收鈺創

鈺創61-2.87%
美元/台幣31.521+0.02%

#營收獲利增加

偏強
鈺創

75%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
鈺創

75%

勝率

