營收速報 - 鈺創(5351)12月營收6.24億元年增率高達170.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為40.37億元，累計年增率16.23%。
最新價為61元，近5日股價上漲28.03%，相關半導體類指數上漲4.78%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10986 張
- 外資買賣超：+10896 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：+70 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|6.24億
|170%
|24%
|25/11
|5.03億
|120%
|8%
|25/10
|4.68億
|113%
|17%
|25/9
|4.01億
|69%
|11%
|25/6
|2.51億
|-34%
|7%
|25/5
|2.36億
|-29%
|-9%
鈺創(5351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
