營收速報 - 昇貿(3305)12月營收11.43億元年增率高達48.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為105.91億元，累計年增率30.67%。
最新價為108.5元，近5日股價上漲3.32%，相關其他電子上漲4.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+100 張
- 外資買賣超：-226 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+326 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|11.43億
|48%
|26%
|25/11
|9.09億
|17%
|3%
|25/10
|8.82億
|25%
|-10%
|25/9
|9.76億
|28%
|4%
|25/8
|9.41億
|21%
|6%
|25/7
|8.88億
|18%
|8%
昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
