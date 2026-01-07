search icon



營收速報 - 昇貿(3305)12月營收11.43億元年增率高達48.37％

鉅亨網新聞中心

昇貿(3305-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣11.43億元，年增率48.37%，月增率25.8%。

今年1-12月累計營收為105.91億元，累計年增率30.67%。

最新價為108.5元，近5日股價上漲3.32%，相關其他電子上漲4.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+100 張
  • 外資買賣超：-226 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+326 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 11.43億 48% 26%
25/11 9.09億 17% 3%
25/10 8.82億 25% -10%
25/9 9.76億 28% 4%
25/8 9.41億 21% 6%
25/7 8.88億 18% 8%

昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


