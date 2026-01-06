鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-06 19:08

受高鐵 (2633-TW)、機場捷運分食運輸大餅，國光客運近年因不堪虧損，已決定停駛多條國道路線，去 (2025) 年 11 月更 3 度欠薪，遭交通部公路局裁罰 9 萬元，近期再傳昨 (5) 日未全數員工發放薪資。對此，國光客運今 (6) 日表示，昨日先發放駕駛長薪資，剩下內行與行政人員也於今日下午 2 時前發放，並強調營運一切正常，目前僅因資金仍在調整階段，預期過年前資金調度可望恢復正常。

據了解，國光客運此次爆出第 4 度遲發薪水，已由台北市勞動局證實，的確有收到有民眾申訴國光客運擅自變更給付工資的日期。

今日下午公路局於交通部舉行武陵農場櫻花季疏運記者會，國光客運公司人員也證實此事，但因以駕駛安全為重，昨日已針對客運駕駛長部分先行發放，今日下午 2 時前，客運站務和行政內勤人員薪資也匯入完畢，估計此次影響站務、行政約 200 名員工受影響。

國光客運也重申，公司營運一切正常，目前僅因資金在調整階段，最快預期可以在今年農曆過年前可以搞定，能恢復恢復正常營運的階段 因為目前還在作最佳調整。