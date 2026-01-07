〈焦點股〉太景*-KY 12月營收大躍進年增逾64倍 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-07 10:42

太景 *-KY(4157-TW)12 月營收大跳升，12 月營收達 2.24 億元，年月雙成長，其中，年增 64.83 倍，加上旗下抗病毒流感新藥 Pixavir marboxil 已獲得中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 核准上市，激勵太景今 (7) 日大漲逾半根停板。

太景*-KY 12月營收年增逾64倍，漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

太景今天早盤以 15.35 元跳空開高，最高漲至 15.35 元，進逼漲停板，不過隨後漲幅收斂，截至 10 點 10 分，股價暫報 14.7 元，漲幅約 5%，成交量超過 9000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 2 個交易日買超，合計買超 1554 張。

太景 12 月營收 2.24 億元，月增 53.27 倍，年增 64.83 倍；第四季營收 2.31 億元，季增 32 倍，年增 22.1 倍；累計 2025 全年營收 2.59 億元，年增 72.24%。