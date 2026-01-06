search icon



營收速報 - 安國(8054)12月營收3.89億元年增率高達56.44％

鉅亨網新聞中心

安國(8054-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣3.89億元，年增率56.44%，月增率-0.28%。

今年1-12月累計營收為28.81億元，累計年增率31.46%。

最新價為126元，近5日股價下跌-8.99%，相關半導體類指數上漲3.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2916 張
  • 外資買賣超：-2626 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-290 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 3.89億 56% -0%
25/11 3.90億 37% 89%
25/10 2.07億 30% -30%
25/9 2.98億 102% 12%
25/8 2.65億 74% -17%
25/7 3.20億 47% -3%

安國(8054-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


安國

