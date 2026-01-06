營收速報 - 安國(8054)12月營收3.89億元年增率高達56.44％
今年1-12月累計營收為28.81億元，累計年增率31.46%。
最新價為126元，近5日股價下跌-8.99%，相關半導體類指數上漲3.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2916 張
- 外資買賣超：-2626 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-290 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|3.89億
|56%
|-0%
|25/11
|3.90億
|37%
|89%
|25/10
|2.07億
|30%
|-30%
|25/9
|2.98億
|102%
|12%
|25/8
|2.65億
|74%
|-17%
|25/7
|3.20億
|47%
|-3%
安國(8054-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
