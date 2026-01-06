鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 17:00

中國北京市正以系統性佈局掀起 AI 產業變革浪潮，周一 (5 日) 召開的「2026 北京人工智慧創新高地建設推進會」揭曉了這座城市的 AI 雄心，盼藉 4500 億人民幣 (約台幣兆) 核心產業規模、2500 家 AI 企業集群及 209 款備案大模型(佔全國近三成)，北京正涵蓋技術研發、場景落地、生態，劍指全鏈系統跟全球創新。

北京發布九大行動加速打造AI創新高地 力爭產業規模兩年內突破一兆人民幣（圖：Shutterstock）

根據《北京人工智慧產業白皮書 (2025)》，2025 年上半年北京 AI 核心產業規模達 2152.2 億元 (人民幣，下同)，年增 25.3%，全年預計突破 4500 億元，這意味著每 3 分鐘就有 250 萬元產值誕生。

‌



更關鍵的是，北京已形成「基礎研究 + 技術攻關 + 成果轉化」的完整生態，2 個國家實驗室、4 家新型研發機構、14 所高校 AI 學院構成創新矩陣，清華戴瓊海院士團隊、智源研究院等機構在類腦計算、通用 AI 等領域產出多項突破性成果。

北京市首批 4 個 AI 創新街區選址海淀、朝陽等核心區域，將機器人配送、無人駕駛計程車、無人便利商店等前線應用嵌入日常生活，背後是每年 2 億元的算力券與模型券補貼，單一企業最高可獲 2000 萬元算力支持，政策有效期延至 2027 年底的設計，彰顯北京打造 AI 應用標竿的決心。

北京周一大會上推進發布的 FlagOS 1.6 系統引發關注。這款由智源研究院研發的國產 AI 軟體棧，目標直指輝達 CUDA 生態，目前已在大學課程落地，並與阿里雲天池、Kaggle 聯合舉辦全球賽事。

儘管替代之路漫長，北京已邁出關鍵一步。正如 CUDA 之於 GPU，底層軟體自主可控將決定 AI 產業命脈。

專家指出，北京 AI 學者總量佔全國 30%，148 人入選全球 AI 最具影響力榜單，而經開區政策包則精準發力，國產晶片採購補貼 10%、專精特新企業獎勵 50 萬元、頂尖人才享落戶住宅特權等舉措時數「真金白銀 + 制度突破」的組合拳，使北京在 AI 人才爭奪戰中持續領先。

上述白皮書也揭示三大趨勢：AI Agent 將接手訂票、數據分析等重複勞動；端側 AI 模型使手機、汽車具備離線智慧；AI for Science 正加速藥物研發與材料科學突破。此外，面壁智慧展示的 8B 參數端側模型效能超越部分雲端大模型，預示著邊緣運算時代的到來。