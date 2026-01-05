‌



材料 - KY 指出，儘管全球供應鏈受地緣政治、產業供需調整以及部分客戶延後交期等影響，濟南大自然新材料仍持續積極推動市場拓展、產能優化與永續產品策略，以降低外部波動對整體營運的影響，展現穩健的營運韌性。

材料 - KY 指出，產能規劃方面，公司持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，並布局生物製藥及電子薄膜顯示領域，布局多元產品線。