材料 - KY(4763-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月單月營收為 11.75 億元，創下半年來新高，月增 46.02%，年減 24.65%，2025 年全年營收 132.31 億元，年減 15.8%。
2025 年第四季材料 - KY 營收 27.7 億元，季增 13.16%，年減 38.89%。
材料 - KY 指出，儘管全球供應鏈受地緣政治、產業供需調整以及部分客戶延後交期等影響，濟南大自然新材料仍持續積極推動市場拓展、產能優化與永續產品策略，以降低外部波動對整體營運的影響，展現穩健的營運韌性。
同時，材料 - KY 持續與主要客戶強化交期協調，同步提升營運資金與庫存管理效率，以掌握市場回補需求的契機。
材料 - KY 指出，產能規劃方面，公司持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，並布局生物製藥及電子薄膜顯示領域，布局多元產品線。
材料 - KY 的 2025 年 1-9 月財報顯示，營收 104.61 億元，毛利率爲 58.81%，年減 4.76 個百分點，稅後純益 48.86 億元，年減 13.79%，每股純益達 4.94 元。
