貿聯去年營收712億元創高年增3成 完成收購新富生光電

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-05 18:55

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收 66.4 億元，為歷史單月次高、同期新高，月增 1.56%、年增 43.06%；第四季營收 197.6 億元，為單季新高，季增 6.73%、年增 36.63%；2025 年全年營收 712.02 億元，也是歷史新高，年增 31.66%。

貿聯-KY董事長梁華哲。(鉅亨網資料照)

貿聯表示，去年 12 月營收以美元計價為 2.11 億美元，月增 0.91%、年增 48.58%；2025 年全年美元營收為 22.83 億美元，年增 35.60%，整體需求趨勢與預期大致一致，營收變動主要反映出貨時點與正常波動，整體需求展望並沒有出現任何重大變化。

貿聯今日也宣布，完成收購新富生光電，交割完成後，新富生將正式併入貿聯的高效能運算事業群 (HPCBU)；新富生將在強化貿聯於矽光子與共封裝光學（Co-Packaged Optics）等關鍵技術領域中扮演重要角色，協助加速下一世代光學互連技術的開發。

新富生成立於中國深圳，專注於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、尾纖、多芯線材以及 MTP/MPO 高密度光纖組件。新富生擁有約 305 名員工，並設有高度自動化的生產線，長期為多家國際光通訊領導客戶提供高品質的光學解決方案。

貿聯表示，結合新富生的光學專長與集團的全球研發、製造與客戶服務平台，將進一步強化研發與量產能力，以支援新世代人工智慧 (AI)、資料中心及高效能運算等關鍵應用，為全球 AI 基礎架構與資料中心客戶打造更完整的一站式互連解決方案。