鉅亨速報

營收速報 - 貿聯-KY(3665)12月營收66.41億元年增率高達43.06％

鉅亨網新聞中心

貿聯-KY(3665-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣66.41億元，年增率43.06%，月增率1.56%。

今年1-12月累計營收為712.02億元，累計年增率31.66%。

最新價為1575元，近5日股價上漲1.33%，相關其他電子上漲0.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-713 張
  • 外資買賣超：-673 張
  • 投信買賣超：-138 張
  • 自營商買賣超：+98 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 66.41億 43% 2%
25/11 65.39億 33% -1%
25/10 65.81億 34% -2%
25/9 67.06億 46% 16%
25/8 57.74億 27% -4%
25/7 60.34億 20% 16%

貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


貿聯-KY

台股首頁我要存股
貿聯-KY1575+3.28%
美元/台幣31.538+0.38%

