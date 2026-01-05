營收速報 - 貿聯-KY(3665)12月營收66.41億元年增率高達43.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為712.02億元，累計年增率31.66%。
最新價為1575元，近5日股價上漲1.33%，相關其他電子上漲0.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-713 張
- 外資買賣超：-673 張
- 投信買賣超：-138 張
- 自營商買賣超：+98 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|66.41億
|43%
|2%
|25/11
|65.39億
|33%
|-1%
|25/10
|65.81億
|34%
|-2%
|25/9
|67.06億
|46%
|16%
|25/8
|57.74億
|27%
|-4%
|25/7
|60.34億
|20%
|16%
貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股攻三萬靠台積電 拉積盤爆量後資金輪動開始 :台積電、昇陽半導體、中砂、新應材
- 億而得1/22掛牌上櫃 今年營收目標增雙位數
- 仁寶參展CES 2026 攜旗下智易大秀車用紅外線及雷達感測技術
- 證據遭刪、國家級技術外洩疑雲擴大台積電洩密案為何追加起訴一次看
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇