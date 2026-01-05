營收速報 - 聯茂(6213)12月營收31.71億元年增率高達30.16％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為330.98億元，累計年增率12.66%。
最新價為119元，近5日股價上漲2.19%，相關零組件業上漲0.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+848 張
- 外資買賣超：+529 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+319 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|31.71億
|30%
|6%
|25/11
|29.97億
|11%
|9%
|25/10
|27.49億
|9%
|-1%
|25/9
|27.64億
|1%
|8%
|25/8
|25.48億
|2%
|6%
|25/7
|24.12億
|-12%
|-15%
聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 創意(3443)12月營收47.48億元年增率高達75.68％
- 營收速報 - 順達(3211)12月營收14.94億元年增率高達34.31％
- 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲880.5點至30230.31點，漲幅3%
- 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲838.92點至30188.73點，漲幅2.86%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇