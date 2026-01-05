search icon



營收速報 - 聯茂(6213)12月營收31.71億元年增率高達30.16％

鉅亨網新聞中心

聯茂(6213-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣31.71億元，年增率30.16%，月增率5.8%。

今年1-12月累計營收為330.98億元，累計年增率12.66%。

最新價為119元，近5日股價上漲2.19%，相關零組件業上漲0.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+848 張
  • 外資買賣超：+529 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+319 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 31.71億 30% 6%
25/11 29.97億 11% 9%
25/10 27.49億 9% -1%
25/9 27.64億 1% 8%
25/8 25.48億 2% 6%
25/7 24.12億 -12% -15%

聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股營收營收速報12月營收聯茂

