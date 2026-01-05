鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.2元，預估目標價為130元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.16元上修至5.2元，其中最高估值6.46元，最低估值4.6元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.46(6.46)
|6.91
|7.83
|最低值
|4.6(4.6)
|5.57
|6.15
|平均值
|5.32(5.28)
|6.3
|6.98
|中位數
|5.2(5.16)
|6.46
|6.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|86,832,210
|94,797,470
|103,838,180
|最低值
|81,543,010
|82,321,620
|87,258,820
|平均值
|84,505,850
|88,671,760
|95,632,200
|中位數
|84,203,190
|88,966,890
|95,612,660
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.94
|5.04
|10.3
|5.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|87,487,470
|85,767,264
|95,902,924
|70,349,864
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
