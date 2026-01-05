鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.2元，預估目標價為130元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.16元上修至5.2元，其中最高估值6.46元，最低估值4.6元，預估目標價為130元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.46(6.46)6.917.83
最低值4.6(4.6)5.576.15
平均值5.32(5.28)6.36.98
中位數5.2(5.16)6.466.74

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值86,832,21094,797,470103,838,180
最低值81,543,01082,321,62087,258,820
平均值84,505,85088,671,76095,632,200
中位數84,203,19088,966,89095,612,660

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.945.0410.35.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		87,487,47085,767,26495,902,92470,349,864

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


