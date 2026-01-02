search icon



盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5%，報224.87美元

鉅亨網新聞中心

超微半導體(AMD-US)截至台北時間02日22:43股價上漲10.71美元，報224.87美元，漲幅5%，成交量5,734,650（股），盤中最高價224.97美元、最低價218.92美元。

美股指數盤中表現

超微半導體(AMD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.39%
  • 近 1 月：-2.55%
  • 近 3 月：+26.18%
  • 近 6 月：+57.34%
  • 今年以來：+78.51%

美股美股盤中盤中速報超微半導體

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006846.980.02%
道瓊指數48241.580.37%
NASDAQ23177.39-0.28%
費城半導體7325.213.42%
超微半導體221.02+3.20%

