盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5%，報224.87美元
鉅亨網新聞中心
超微半導體(AMD-US)截至台北時間02日22:43股價上漲10.71美元，報224.87美元，漲幅5%，成交量5,734,650（股），盤中最高價224.97美元、最低價218.92美元。
美股指數盤中表現
超微半導體(AMD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.39%
- 近 1 月：-2.55%
- 近 3 月：+26.18%
- 近 6 月：+57.34%
- 今年以來：+78.51%
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 奧多比系統(ADBE-US)大跌5%，報332.49美元
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.05%，報153.96美元
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5%，報204.04美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.14%，報639.19美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇