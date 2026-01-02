鉅亨網新聞中心 2026-01-02 10:49

一項最新民意調查顯示，美國民眾對於國內醫療體系的悲觀情緒，已攀升至歷史新高點，其中「醫療成本」更成為民眾心中「最迫切需要解決」的健康難題，反映出高昂的費用正將美國家庭推向財務困境。

看病會破產？美國人悲觀情緒創新高 3成家庭放棄治療。(圖:shutterstock)

根據非營利機構 West Health-Gallup Center on Healthcare 最近的民調，高達 29% 的受訪者將「醫療成本」視為當前美國醫療系統最嚴重的問題，此數據是自 1987 年調查啟動以來最高的紀錄之一。相對地，對醫療成本表示滿意的民眾比例，則同步跌至歷史最低，僅有 16%。

‌



這項調查也指出，整體而言，僅 24% 的美國民眾對全國醫療保障狀況給予正面評價，刷新了該機構 20 年來的最低紀錄。對體系抱持負面認知的民眾大幅增加：認為醫療體系「已陷入危機」的比例達到 23% 的歷史新高，另有 47% 的民眾認為其存在「重大問題」。

凱澤家庭基金會（KFF）高級政策分析師艾瑪 · 韋傑（Emma Wager）分析，醫療服務並非普通商品，民眾難以比價議價，使其成為一項難以預測卻無法避免的剛性支出，因此，民眾對成本的擔憂「完全合乎情理」。

West Health 總裁蒂莫西 · 拉什（Timothy Lash）強調，目前民眾對於醫療費用可負擔性的擔憂已達歷史高峰，這不僅是抽象的政策爭議，更直接掏空民眾的荷包並損害他們的健康，迫使許多人放棄必要的治療。

蓋洛普（Gallup）另一項涵蓋全美五十州的調查報告也印證了此一困境：約 20% 的成年人表示，家中有成員因付不起藥費而放棄購買處方藥，30% 的家庭曾因費用過高而放棄接受醫療救治，兩項數據皆創下歷史新高。此外，有將近一半（47%）的美國成年人擔憂自己來年無力負擔必要的醫療服務。