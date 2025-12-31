鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-31 08:21

年關之際，歐洲竊賊團伙又上演了一起震驚全球的案件——公然使用大型鑽機打入一家德國銀行的金庫，並在裡面翻箱倒櫃了一整個周末。

據德國警方周二（30 日）披露，出事的是蓋爾森基興一家 Sparkasse 儲蓄銀行，竊賊使用一台大型鑽機打穿了銀行金庫牆壁，並撬開 3,000 多個存放現金和珠寶的保險箱。

一名警方發言人將這起案件比作好萊塢電影《十一羅漢》，並稱犯罪團隊「非常專業」。

上周恰逢聖誕節，許多德國商店和銀行從 12 月 24 日開始就關門謝客，並持續休息到周末。警方說，直到周一凌晨火警響起，到場應急人員才發現銀行牆上出現一個巨大的洞。

有目擊者向警方表示，周六夜間至周日凌晨期間曾看到幾名男子在停車庫樓梯間搬運大包。監控畫面也顯示，周一清晨一輛黑色奧迪 RS 6 從停車庫駛出，車內人員戴著面罩。經調查，該車車牌早些時候在臨近漢諾威市被盜。

因此，有理由懷疑盜賊至少整個周末都在銀行金庫裡翻箱倒櫃。

初步調查顯示，犯罪團伙可能是通過與金庫相鄰的停車庫進入銀行，並原路返回。警方表示，按照每個保險箱平均 1 萬歐元投保價值計算，粗略估計這起劫案造成約 3,000 萬歐元損失。

根據現場照片，專家研判犯罪團伙可能使用了一個 350 毫米的鑽頭，設備連同附件約重 20 公斤。要鑽通 40 至 45 釐米的鋼筋混凝土牆，可能需要兩到四個小時。

Sparkasse 銀行表示，95% 客戶保險箱被竊賊撬開，因此客戶受影響的機率「非常高」。