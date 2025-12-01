鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-31 04:00

最新預測顯示，美國企業 2026 年將普遍以精簡團隊規模應對成長挑戰，AI 技術正加速取代傳統人力職位。

不是取代是重構！美國企業全面轉向AI增效 2026年招募凍結成新常態（圖：Shutterstock）

招聘平台 Indeed 最新指出，未來一年全美招聘需求難現反彈，就業市場將延續低速修復態勢，失業率預計將維持在 4.6% 的四年高點。

‌



企業決策層已明確釋放收縮訊號。電商平台 Shopify 與金融科技公司 Chime Financial 公開表示，短期內無擴大招聘計畫，將透過效率提升支撐業務。

本月稍早，耶魯大學管理學院舉行的執行長高峰會研究更揭示殘酷現實，66% 企業領袖打算裁員或凍結編制，僅三分之一明確有招募意願。

亞馬遜、Verizon、Target 及 UPS 等美企巨頭相繼啟動縮編，白領崗位成為重災區。

宏觀數據也印證結構性危機。儘管醫療、教育等領域職缺微增，但高薪優質職缺需求全面疲軟，數據分析、軟體開發、行銷及娛樂產業新增職缺墊底。

與之形成對比的是，建築、醫療等基礎產業招募韌性凸顯。聯準會 (Fed) 理事沃勒在上述峰會直言不諱說道：「企業暫停招聘實為觀望 AI 替代效應，哪些崗位可被取代，哪些不可替代。」

AI 的替代效應正重塑職場生態。富國銀行執行長沙夫坦言，該行員工數已從 2019 年 27.5 萬縮減至 21 萬，AI 創造了以不同方式做事的重大機會。

IBM 更見證歷史性轉折，員工自願離職率暴跌至 2%，遠低於 7% 的正常水準，創 30 年新低。

對此 IBM 執行長克里希納表示：「人們緊抓現有崗位不敢跳槽，反而導致招聘需求萎縮。」

這種「低招募、低裁員、低流動」的三低狀態引發經濟學家擔憂。Indeed 研究主管烏爾里希警告：「若經濟持續成長，現有人員與科技難以支撐目標。」

在企業普遍觀望情緒背後，是宏觀經濟不確定性與 AI 效能重估的雙重壓力。

凱利服務執行長萊登指出，資本投資正優先於人員投資。

值得關注的是，AI 替代進程仍需要時間沉澱。富國銀行執行長沙夫說：「沒有人願意承認未來員工更少，但 AI 不會完全取代人類。」