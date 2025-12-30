鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-30 16:41

工具機廠恩德 (1528-TW) 近期因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，今 (30) 日應證交所要求公告自結財務訊息，2025 年 11 月稅後純益 0.54 億元，年增 110.58%，每股稅後純益 (EPS) 0.28 元，單月表現不僅較去年同期翻倍，更超越第三季整季的 0.08 元。

恩德近期股價狂飆漲停，遭列注意股，今天買盤追價力道仍強，終場上漲 4.76%，收在 23.1 元，創 18 年來新高，單日成交量 9.2 萬張，累計近 5 個交易日漲幅高達 4 成。

恩德今年 11 月營收 2.01 億元，月減 30.21%、年減 33.74%，累計前 11 月營收 25.93 億元，年減 24.01%。

恩德第三季合併營收 7.85 億元、本業獲利 0.2 億元，近 3 千萬元匯兌收益挹注，稅後純益 0.15 億元，EPS 為 0.08 元；前三季合併營收 21.16 億元、本業獲利 0.42 億元，但無法彌補第二季上億元匯損，稅後淨損 1.01 億元，每股虧損 0.53 元。

恩德近年持續優化產品組合，由單機銷售轉型為提供「CNC 設備整線方案」供應商，2025 年前三季雖然受到台幣大幅升值影響，產生約 1.32 億元的巨大匯兌損失導致稅後虧損，但營業毛利率已攀升至 31%，創下 2019 年以來新高，且營業利益成功由虧轉盈。

公司強調，隨處分虧損的德國子公司後，整體毛利表現已步入健康軌道，未來將專注於高附加價值的自動化整線服務與關鍵零組件 (如自製主軸、線性馬達) 的銷售。