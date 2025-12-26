智慧型手機品牌 OPPO 今 (26) 日宣布推出全新 Reno15 系列智慧型手機，並選擇台灣作為國際版首發市場，此次一口氣發表 4 款新機，鎖定 Z 世代族群對影像創作與自我展現的需求，同步拓展物聯網生態圈，試圖吸引蘋果用戶轉投 OPPO 生態系。

為滿足年輕族群的社群分享需求，OPPO 新機導入業界首創的出圈拼圖與螢幕補光功能，並結合 AI 影像技術優化拍攝體驗。透過 AI 實況照片消除與人像補光等演算法，使用者即使在複雜光源下也能產出高品質影像，落實影像潮拍的產品定位 。