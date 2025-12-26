鉅亨網記者吳承諦 台北
智慧型手機品牌 OPPO 今 (26) 日宣布推出全新 Reno15 系列智慧型手機，並選擇台灣作為國際版首發市場，此次一口氣發表 4 款新機，鎖定 Z 世代族群對影像創作與自我展現的需求，同步拓展物聯網生態圈，試圖吸引蘋果用戶轉投 OPPO 生態系。
Reno15 系列主打輕旗艦定位，全系列機款具備最高 6500mAh 大電量與 80W 超級閃充技術，高階機型更導入 2 億畫素主鏡頭，試圖以高規格硬體搶佔中高階手機市占率 。
為滿足年輕族群的社群分享需求，OPPO 新機導入業界首創的出圈拼圖與螢幕補光功能，並結合 AI 影像技術優化拍攝體驗。透過 AI 實況照片消除與人像補光等演算法，使用者即使在複雜光源下也能產出高品質影像，落實影像潮拍的產品定位 。
除了手機本業，OPPO 同步拓展物聯網生態圈，推出首款萬元以內的智慧手錶 Watch S，並首度支援 Android 與 iOS 雙系統連接，試圖藉由跨平台相容性吸引更多 iPhone 用戶進入 OPPO 生態系 。
在通路布局方面，Reno15 系列即日起於品牌體驗店與指定電商平台搶先開賣，預計明年 1 月 2 日於全通路正式上市。入門款 Reno15 F 則規劃於 1 月 15 日陸續鋪貨，並與電信業者合作推出獨家資費方案以刺激銷量 。
