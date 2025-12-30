打造智慧製造核心！ Talent Taiwan中部辦公室揭牌 國發會一站式服務上線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-30 15:36

國發會今（30） 日舉辦 Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案中部辦公室揭牌活動，Talent Taiwan 團隊正式進駐中部，可就近支援精密機械聚落與完整產業鏈，打造智慧製造新核心，且「創業天使投資方案」額度從 50 億倍增至 100 億元，延長五年，將為中部地區的外國專業人才提供一站式服務，輔導在地創新創業，活絡中部創新創業生態。

Talent Taiwan中部辦公室揭牌 國發會一站式服務上線。（圖：國發會）

活動現場由國發會副主委詹方冠、立法院經濟委員會召委楊瓊瓔、立委何欣純、國發基金執行秘書汪庭安共同揭牌，並有立法院副院長江啟臣服務團隊、台中美國商會、中華民國創業投資商業同業公會、大專校院及相關行政機關代表共同見證。

詹方冠表示，在賴清德總統揭示的「均衡台灣」理念下，行政院推展中部精密智慧新核心推動方案，中部地區將以全球領先的智慧製造中心為目標。由於產業發展仰賴資金、知識及人力，要持續保持競爭力就須提供充沛的優質勞動力。面對少子女化及高齡化挑戰，引進國際人才是一大解方。中部辦公室將在地提供企業及國際人才實體專人服務，涵蓋工作、簽證、租房、子女教育及法律會計等面向，解決「進得來、留得住」的問題。