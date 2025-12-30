鉅亨網編輯林羿君 2025-12-30 15:30

不只做電池！寧德時代首度入股水力發電廠 衝刺零碳轉型。(圖:shutterstock)

丹巴水電廠位於四川省甘孜藏族自治州，是大渡河幹流規劃中的重要梯級電站，裝置容量達 115 萬千瓦，項目動態總投資約 152.73 億元 (人民幣，下同)。寧德時代將直接出資約 4.58 億元，投資收益具備長期穩定性。該計畫同時是國家「十四五」再生能源發展規劃的重點建設項目。

寧德時代此次投資水電，主要基於兩大戰略目標：

◆實踐零碳轉型： 作為致力於成為「零碳科技公司」的系統解決方案提供者，入局水電是寧德時代轉型為能源綜合服務商的關鍵一步。

◆降低碳足跡： 透過股權合作，寧德時代可望鎖定清潔電力，實現為其四川生產基地綠電直供。這對於在全球市場，特別是應對歐盟《新電池法》中對「電池護照」和產品碳足跡的嚴苛要求至關重要。穩定的水力發電能有效增強其電池產品「全生命週期低碳」的國際競爭力。

從國家能源集團的角度來看，引進寧德時代的投資，不僅能緩解財務壓力，更有利於實現「水儲協同」。水電具備長時、穩定出力的特性，結合寧德時代在化學儲能領域的技術優勢，可實現快速精準的電網調節，加速構建「水火風光儲氫」多能互補清潔能源體系。