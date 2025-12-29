search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為80元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.94元，其中最高估值1.26元，最低估值-0.43元，預估目標價為80元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.26(1.26)10.4211.52
最低值-0.43(-0.43)3.382.31
平均值0.76(0.75)6.567.36
中位數0.94(0.91)6.118.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值91,768,880183,061,000226,584,000
最低值86,990,000112,296,200111,054,000
平均值88,694,700130,805,430159,695,210
中位數88,654,000123,618,000154,316,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.14-0.293.253.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		81,609,76875,006,07894,529,79099,569,924

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
華邦電76.9+0.52%
美元/台幣31.450-0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
華邦電

80%

勝率

#營收創高股

偏強
華邦電

80%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty