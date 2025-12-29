鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為80元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.94元，其中最高估值1.26元，最低估值-0.43元，預估目標價為80元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.26(1.26)
|10.42
|11.52
|最低值
|-0.43(-0.43)
|3.38
|2.31
|平均值
|0.76(0.75)
|6.56
|7.36
|中位數
|0.94(0.91)
|6.11
|8.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|91,768,880
|183,061,000
|226,584,000
|最低值
|86,990,000
|112,296,200
|111,054,000
|平均值
|88,694,700
|130,805,430
|159,695,210
|中位數
|88,654,000
|123,618,000
|154,316,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.14
|-0.29
|3.25
|3.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|81,609,768
|75,006,078
|94,529,790
|99,569,924
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
