永豐餘Q3工紙虧損收斂 前三季獲利年增逾3成 EPS 0.91元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-14 19:19

永豐餘 (1907-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理駱秉正表示，由於第三季工紙虧損收斂，帶動今年前三季稅後純益達 14.37 億元，年增超過 3 成，每股純益 0.87 元。

永豐餘Q3工紙虧損收斂，前三季獲利14億年增逾3成EPS 0.91元。(鉅亨網資料照)

駱秉正說明，台灣市場工紙第三季虧損收斂原因有二。首先，過去連續 4 個季度，美國廢紙價格降至低點，使得工紙原料價格也跟著下降；第二，永豐餘持續調整營運模式與產品組合，並提供客戶客製化的服務。

另外，越南方面，由於北越工紙供不應求，生產成本提高，因此越南平均價格提升。中國同樣因價格走揚，而逐漸補上工紙的虧損缺口。

永豐餘第三季 184.98 億元，季增 1.7%，年減 7.9%；毛利率 11.5%，季減 2.3 個百分點，年減 2.1 個百分點；營益率 - 2%，營業虧損較第二季及去年同期擴大；稅後純益 15.08 億元，季增 19.6 倍，年增 93.2%，每股純益 0.91 元。

永豐餘今年前三季營收 547.47 億元，年減 5.2%；毛利率 12.6%，年減 1.2 個百分點；營益率 - 0.02%，較去年同期轉虧；稅後純益 14.37 億元，年增 33.9%，每股純益 0.87 元。

若以產品營收比重來看，第三季工紙事業群占比最高，約占 45%，其次為林漿紙事業群占 22%，消費品事業群則占 14%，其他事業占 19%。

永豐餘指出，面對整體經濟環境的不確定性，將持續推動多元化業務與產品組合，推動綠能轉型，持續強化獲利體質。

永豐進一步表示，旗下永豐餘工紙新屋廠以造紙本業為基礎，研發出的厭氧沼氣發電技術經驗，能在 4 小時內將製程水中的有機物，轉化為甲烷濃度達 83% 的沼氣產生綠電。