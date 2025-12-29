鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-29 12:59

統一企業 (1216-TW) 集團台南「新市物流園區」歷經 5 年投資，於今 (29) 日舉行謝土暨開幕啟用典禮。園區基地土地為統一企業自有，面積約 2.59 萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積達 5 萬坪，整體投資金額達 100 億元。園區主要建物包括地下一層至地上層的物流中心大樓，以及地下一層至地上 6 層之物流營運總部大樓。

統一企業新市物流園區開幕 羅智先：投資達百億元並將持續投入。(鉅亨網記者張欽發攝)

統一企業董事長羅智先指出，新市物流園區為統一企業集團首座 24 小時營運且結合常溫、低溫（冷藏、冷凍）等多溫層的智慧物流園區，全面導入智慧物流與自動化設備，提升整體物流作業效率與服務品質，爲全天侯、全時段的物流體系，並導入自動化的物流作業體系，以因應人力短缺的市場狀況。

‌



羅智先指出，台南「新市物流園區」在施工 5 年期間更有 4 年的疫情，今天的完工更難能可貴。



統一企業指出，目前進駐園區之集團物流公司與關係企業，包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（EC 物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發 (物流園區之開發興建與營運管理)，形成完整的一站式物流服務體系。

統一企業指出，統一除集團物流關係企業外，園區亦對外開放物流業者進駐，憑藉鄰近南部科學園區之地利優勢，具備吸引科技產業與專業物流業者群聚發展的潛力。日本 NX 集團在台投資成立之子公司「NX 臺灣國際物流」，亦於園區內設立台南 NEXT11 倉庫，結合其全球物流服務網絡，提供南部地區客戶國際化物流服務。

園區建築由「劉培森建築師事務所」設計，建築外觀以具現代感的大鵬展翅造型屋頂太陽能板支撐架為特色，南、北側各設置一座巨型車塔，可供最大 35 噸物流車輛行駛。園區採多樓層碼頭設計，各式物流車輛可直接抵達各樓層進行裝卸作業，並建置 AS/RS 自動倉儲系統、自動導引車（AGV）等多項自動化與智慧化設備。

在園區管理方面，導入塔台式車輛管理系統，透過車輛管理 APP 即時通知物流車輛進出園區，並結合 AI 影像辨識系統與電子告示牌系統，有效提升交通調度效率與安全性，確保園區內外交通順暢。

在永續發展方面，園區屋頂太陽能板每年可發電約 232 萬度，並可取得 2,320 張再生能源憑證，不僅可折抵企業用電需求，更具體展現企業落實綠能發展、善盡社會責任與環境永續的承諾。