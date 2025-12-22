鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.59元上修至7.71元，其中最高估值9.01元，最低估值7元，預估目標價為136元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.01(7.79)
|11.77
|9.69
|最低值
|7(7)
|8.31
|8.91
|平均值
|7.73(7.54)
|9.39
|9.3
|中位數
|7.71(7.59)
|9.06
|9.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,460,000
|13,398,000
|14,284,000
|最低值
|12,327,000
|12,920,000
|13,976,110
|平均值
|12,377,490
|13,123,590
|14,130,060
|中位數
|12,356,000
|13,098,760
|14,130,060
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.57
|7.53
|7.56
|17.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,695,862
|12,058,515
|13,030,484
|18,327,973
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇