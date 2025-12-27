鉅亨網編譯許家華 2025-12-27 09:10

新任美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）表示，美國將在總統川普第二任期內重返月球，並藉此推動涵蓋科學、經濟與國安層面的「軌道經濟」發展。艾薩克曼於週五 (26 日) 接受 CNBC 訪問時指出，川普重新承諾推進登月計畫，是解鎖未來太空產業潛力的關鍵。

艾薩克曼表示，美國希望在月球上展開更深入的探索，並實現其在科學研究、經濟發展及國家安全上的價值。他強調，月球不僅是探索目標，更可能成為未來太空基礎建設與產業活動的重要節點。

這番談話是艾薩克曼上週獲得美國參議院確認、正式出任 NASA 署長後，首批公開發言之一。川普最早於 2024 年 12 月提名艾薩克曼擔任 NASA 署長，但在 2025 年 5 月因其「過往關聯」突然撤回提名。雖未明確說明原因，外界普遍認為與艾薩克曼和太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克 (Elon Musk) 的密切關係有關，當時川普與馬斯克之間曾出現激烈紛爭。川普最終於 11 月重新提名艾薩克曼，使人事案塵埃落定。

艾薩克曼本身為企業家，並於 2021 年指揮 SpaceX「乘龍號」（Crew Dragon）執行軌道任務，成為民間太空人。他指出，未來月球的發展機會包括建立太空資料中心與相關基礎設施，甚至可能開採月球表面的氦 - 3。氦 - 3 是一種稀有氣體，被視為未來核融合發電的重要燃料來源。

他進一步表示，在建立「月球基地」後，NASA 將評估投資核能技術與太空核推進系統，以支持更深遠的太空探索任務。NASA 目前正與多家承包商合作推動「阿提米絲計畫」（Artemis），包括 SpaceX、貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）以及波音，該計畫以重返月球為核心，同時為未來登陸火星鋪路。

阿提米絲計畫的推進，也受惠於川普政府今年稍早通過的《大而美法案》，該法案撥款 99 億美元予 NASA，為登月與後續深空任務提供資金支撐。艾薩克曼指出，阿提米絲二號任務將是 NASA 首次搭載太空人，使用太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座（Orion）太空船進行測試飛行，預計不久後升空。