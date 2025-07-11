鉅亨網新聞中心 2025-07-11 15:55

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美國總統川普政府近期大幅削減多項公共開支，其中美國太空總署（NASA）的科研預算首當其衝，將從現行的 73.3 億美元接近腰斬，降至每年 39 億美元。此舉已引發太空科學界的廣泛憂慮，警告恐將嚴重損害美國在太空科學領域的領導地位。

NASA預算慘遭川普腰斬 美國太空霸主地位岌岌可危。(圖:shutterstock)

《華盛頓郵報》報導，7 名前 NASA 科學任務理事會主任週二（8 日）聯名致函國會預算委員會，明確指出川普政府終止大量太空探索項目的決定，將對美國的太空科學實力造成不可逆轉的打擊。

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川普政府在預算申請中解釋，儘管 NASA 的科學任務極大地拓展了人類對地球、太陽系及宇宙的認知，但每年超過 70 億美元、涵蓋 100 多個任務的龐大開支不可持續。政府希望透過支持「更加精簡專一的科學項目」，以體現對財政責任的承諾。

《華郵》引述 NASA 前官員的公開信，此次可能被裁撤的項目包括自 2001 年啟動的「奧德賽」環火星軌道探測器、MAVEN 火星軌道探測器，以及「朱諾」木星軌道探測器等重要任務。其中，由加州理工學院管理的噴射推進實驗室（JPL）計劃，每年從 NASA 獲得超過 22 億美元的資助，如今將被削減至 8.9 億美元。這意味著負責該計劃、擁有 7,000 名科學家和工程師的戈達德太空飛行中心可能因此失去近半員工。

值得注意的是，在川普政府的預算中，多名共和黨金主參與推進的「阿爾忒彌斯」（Artemis）登月計劃資金基本完整保留，該計劃旨在兩年內將美國太空人送上月球。儘管如此，曾是川普盟友的馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX，其月球著陸器尚未成功發射；而亞馬遜創辦人貝索斯的太空探索公司藍源，也與 NASA 簽訂了開發月球著陸器的合約。

理論上，透過削減項目經費和終止舊任務，NASA 可以將節約的資金用於新任務，採用更先進的技術，並為年輕科學家和工程師提供更多機會。然而，前 NASA 官員們在信中指出，目前 NASA 負責的新項目屈指可數，且特朗普政府已將多個未來計劃一併取消。

MAVEN 計劃首席研究員庫里（Curry）批評，從科學和預算角度來看，裁撤現有項目並不能真正節省資金。他強調 MAVEN 能為未來的火星載人任務提供有效信息，其運行成本遠低於重新發射一個替代飛行器。

他質疑：「我不明白裁撤項目，又能如何推動美國在太空探索領域維持領先，這反而會摧毀它。」火星勘測軌道器（MRO）項目負責人祖雷克（Zurek）也擔憂，預算削減意味著 NASA 在科研任務方面的投入正在枯竭，他感嘆：「我們曾有過一個太空探索的黃金時代，我希望我們不會失去這段人類歷史上極為珍貴的事業。」

與此同時，美國政治新聞網站 Politico 週三（9 日）報導，依照精簡人手計劃，NASA 將有 2,145 名高級員工離職，佔 NASA 近 1.8 萬名員工超過九分之一。預計數十項相關科研計劃也將因預算削減和人手不足而被迫中止。

路透社引述 NASA 發言人表示，此次離職的員工多數是任職超過 10 年的高級員工。在預算削減前，NASA 已向相關員工提供提早退休、買斷合約計劃及限期內接受補償離職等方案，鼓勵員工自行離職，以期在「更專注的預算下，持續堅守使命。」

川普週三晚間透過自家社媒宣布，將任命交通部長達菲（Duffy）擔任 NASA 臨時局長，稱讚他將是這個「日益重要的航天機構的出色領導者，即便只是短期任職。」達菲也透過社媒表示榮幸，並將在掌管 NASA 期間繼續履行交通部的職責。

《華爾街日報》指出，自今年 1 月以來，NASA 局長職位一直懸空，由署理局長佩特羅（Petro）領導。川普早前曾提名前盟友馬斯克的好友、企業家伊薩克曼（Isaacman）擔任該職位，但在與馬斯克反目後撤回提名。