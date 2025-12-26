擷發科首顆自主研發NFC晶片一次投片成功 搶食工控市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-26 17:57

ASIC 與 AI 軟體業者擷發科 (7796-TW) 今 (26) 日宣布，自主研發的首顆 NFC (近場通訊) 收發器 IC 已完成晶片測試與驗證程序，創下 FTR (First-time-right) 的卓越紀錄，初步測試良率高達 99%，其專為工業環境與特殊應用場景打造。

擷發科技董事長楊健盟展示首顆自研 NFC 晶片。(業者提供)

面對類比與射頻設計的高複雜度挑戰，擷發科指出，研發團隊憑藉深厚的技術積累，使首顆 NFC IC 在第一次投片即通過全數功能驗證。

‌



董事長楊健盟表示，這項成果不僅是技術指標的突破，更是公司營運體質轉型的具體實證。高達 99% 的良率意味著公司具備極佳的成本控制力與量產穩定性，這將大幅縮短產品上市時程，為客戶提供更具競爭力的解決方案。

擷發科本款 NFC IC 採取場域導向的高彈性架構，完整相容 ISO15693、ISO14443A/B 及 ISO18092 等國際主流標準。有別於消費性電子市場的通用規格，該產品特別強化了抗干擾能力與參數調校彈性，專為工業環境與特殊應用場景打造，確保在複雜環境下仍維持高穩定通訊。

此次 NFC 晶片的成功，為擷發科建構完整 AIoT 生態系的戰略拼圖。著眼於未來智慧場域的資安需求，擷發科正積極整合此硬體晶片與自主開發的 AI 影像辨識軟體，推進具備「雙因子認證 (Two-Factor Authentication)」的次世代智慧安控解決方案。

針對當前門禁系統常面臨卡片遭竊或影像偽造的資安漏洞，擷發科提出的技術願景是透過「NFC 實體憑證」與「AI 生物特徵」的同步檢核，構建出更為嚴密的防護網。這種將底層通訊晶片與上層 AI 演算法深度結合的軟硬體整合優化能力，正是擷發科區別於傳統 IC 設計公司的核心競爭優勢，未來將鎖定智慧辦公室、數據中心及高機敏實驗室等專業場域，提供一站式的整合設計服務。