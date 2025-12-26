嘉泥：沖繩旅遊市場旺季後持穩高檔 旅宿事業動能強勁

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-26 16:55

嘉泥 (1103-TW) 今 (26) 日舉行法說，公司表示，沖繩旅遊市場在全年旺季過後，需求仍維持在相對高檔，支撐當地住宿與觀光產業的營運表現，自有飯店品牌 Hotel Collective 維持強勁動能。

左起為嘉泥代理發言人馮文裕、發言人金哲毅。(圖：嘉泥提供)

嘉泥表示，隨著日本觀光市場持續復甦，沖繩作為日本重要旅遊目的地，旅遊需求回溫幅度明顯，根據沖繩縣政府公布的最新官方統計，今年 10 月沖繩入境觀光客總數達 98.6 萬人次，創下歷年同月新高；截至 10 月的累計入境人次整體優於去年同期及疫情前水準。

嘉泥表示，在此市場背景下， Hotel Collective 維持強勁動能，前三季住房率穩定維持在約 9 成的高水準，平均房價提升至接近 2.5 萬日元；2025 年第三季平均住房率為 89.4%，平均房價 (ADR) 為 2.5 萬日元，單房收益隨之提升，帶動旅宿營收較去年同期增加約 2.7 億日元。

除了旅宿事業表現突出外，其他事業方面，嘉泥說明，裝卸倉儲業務在散雜貨中轉量增加下，營收較去年同期成長；資產管理事業維持穩定貢獻；水泥事業則在市場出貨量調整中保持平穩，多元的事業配置維持集團經營的平衡與韌性。