鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-06 18:18

心誠鎂 (6934-TW) 預計 2 月上旬掛牌上市，暫定承銷價每股 50 元。董事長鄭傑升指出，2024 年與國際藥廠聯合治療 (UT) 簽署授權合約，相關專案將成為主要成長動能，預期 2027 至 2028 年將迎來營收爆發期。

心誠鎂聚焦高階醫用霧化器藥械合一 (Combination Product)CDMO 市場，為全球藥廠夥伴提供一站式吸入性藥物遞送平台的開發服務，並積極布局高附加價值的呼吸治療領域。

鄭傑升指出，心誠鎂在 2024 年與國際藥廠聯合治療 (UTHR-US) 簽署授權合約後，有三階段的收入，首先是簽約時取得 300 萬美元的簽約授權金；2025 年為 UT 開發治療肺動脈高壓 (PAH) 的產品，達成首項開發里程碑，並於今明兩年陸續取得里程碑金；第三階段則是待產品於 2027 至 2028 年上市後，將有銷貨收入，未來將成為長期的收入來源。

鄭傑升進一步表示，為因應後續產品上市帶來的需求，並銜接至 2027 年的出貨，規劃今年擴充產能。目前年產能約 10 至 12 萬台霧化器，今年完成擴產後，產能將提升 2 至 3 倍，每年可生產至 30 至 40 萬台霧化器，而今年擴產相關資本支出不超過 1 億元。

另外，心誠鎂也協助義大利藥廠贊邦 (Zambon S.p.A) 開發用於治療非纖維化囊腫支氣管擴張症 (NCFB) 的抗生素霧化器新藥 CMS I-neb。該產品已完完成臨床三期試驗，且展現臨床效益，獲美國 FDA 授予突破性療法認定。未來贊邦計畫以心誠鎂高階呼吸偵測式霧化器取代原搭配之飛利浦 I-neb 霧化器，可望成為全球首見專為綠膿桿菌感染的 NCFB 患者設計的藥械合一產品。