鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-24 19:09

專業音訊產品大廠進泰電子 (3465-TW) 今 (24) 日召開法說會指出，至 2025 年第三季的越南北寧廠營收比重已正式超越中國東莞廠，同時，集團成立 AVR (Audio Video Receiver 影音擴大機)事業群，與客戶攜手合作投入 AVR 製造及開發業務，將為集團帶來新一波成長動能。

同時，進泰的 AVR 事業群成立在越南，最快在 2026 年第二季出貨貢獻營收，評估未來的營運成長空間極大，營收甚至可能超越現有的出貨中產品，更進一步協助達成越南與中國出貨比重 70% 比 30% 的營收比重。

而進泰電子目前對業績成長的預估之下，評估越南北寧廠仍有土地資源可供進一步拓展產能用。

進泰電子深耕專業音訊產品領域多年，是全球屈指可數有能力提供產品開發設計、全製程自製的一條龍大廠，進泰電子表示，投入 AVR 新事業，主要著眼於 AVR 每年穩定的市場需求，將有利於集團營運創造高峰，此外，透過增加新產品線來提供客戶更全面的服務，有助於深化與既有客戶間合作關係、吸引更多國際品牌商的青睞，進而爭取更多訂單及客戶。

市場研調報告指出，全球 AVR 市場規模 2026 年預估為 13.1 億美元、2035 年將成長至 17.6 億美元，而進一步推估每年 AVR 製造廠出廠金額約 4-5 億美元、2035 年有機會成長至 6 億美元，而全球目前僅餘 2 家 AVR OEM/ODM 廠，加上進泰電子多數客戶同時有音響及 AVR 產品需求，投入 AVR 事業對於進泰電子而言將如虎添翼。

進泰 2025 年前三季營收 13.25 億元，年增幅達 17.21%，而虧損也呈現收斂爲 339 萬元，每股虧損爲 0.1 元，在進泰電子越南廠產能迅速拉高同時，進泰在新客戶、新機種開發都傳出喜訊，可望挹注 2026 年重回成長軌道。

進泰電子 2025 年 11 月營收 9623 萬元，年減 31%，1-11 月營收 15.57 億元，年增 9.7%，進泰電子主管表示，最差的情況已經過去。