鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-25 04:30

第三屆中國商業航天發展大會周三（24 日）在北京召開，會上正式啟動商業航天產業聯盟科創基金，並公布產業相關數據。

每月平均發射26次，全球航天進入「周更時代」。（圖：Shutterstock）

據《科創板日報》報導，此次基金首次發行規模人民幣 10 至 20 億，遠期擬擴至 100 億，存續期 10 年，將分階段完成資金投放與項目布局，最終目標實現約 70% 項目退出。

‌



投資方向聚焦低軌衛星星座及衛星網路、可重複使用運載器及火箭發射服務、商業航天新材料和新器件、空間資源開發利用及新興太空服務四大領域。

與此同時，中關村領創商業航天產業聯盟副理事長兼秘書長龍開聰指出，截至 11 月，全球平均每月發射超過 26 次，象徵全球航天進入「周更發射時代」。

《中國商業航天產業研究報告》的數據顯示，目前全球共進行了 325 次航天發射，入軌航天器 4,026 顆。其中，中國 87 次（成功 84 次），民營商業火箭企業執行 23 次發射任務，入軌航天器 324 顆。

針對 2026 年的航天發射計畫，中國載人航天工程辦公室已公布將組織實施天舟十號、神舟二十三號、神舟二十四號、夢舟一號 4 次飛行任務。其中夢舟一號飛行任務將首次採用長征十號甲可回收運載火箭發射。

此外，在近日落幕的文昌航天論壇上，中國火箭總經理關嵩宣布，長征十號乙可重複使用火箭預計 2026 年 4 月達成首飛條件。

從技術層面來看，可回收火箭當前備受市場關注。長征十二號甲在東風商業航天創新試驗區發射升空，運載火箭二子級進入預定軌道，一子級未能成功回收，飛行試驗任務獲得基本成功。

中國國家國防科技工業局表示，本次任務雖未實現預定的火箭一級回收目標，但是獲取了火箭真實飛行狀態下的關鍵工程數據，為後續子級可靠回收奠定基礎。