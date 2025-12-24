來頡高層人事異動 總經理孟慶達請辭

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-24 14:39

PMIC 業者來頡 (6799-TW) 昨日召開董事會，總經理孟慶達因個人生涯規劃申請辭任，將於 1 月 9 日正式卸下總經理暨發言人職務。為確保經營銜接平穩，新任總經理暨發言人就任前，職務將由執行長葉瑞斌先生兼任代行。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

孟慶達自 2010 年加入來頡以來，服務超過 15 年，是公司成長壯大的重要推手。在任期間，他憑藉卓越的領導力與產業洞察，成功帶領團隊完成公司上市，並在競爭激烈的電源管理 IC 市場中，擴張公司版圖。

‌



孟慶達未來仍將繼續擔任來頡的董事一職，這項安排象徵著經營團隊的穩定與經驗傳承。作為董事，孟慶達將持續從董事會高度參與公司重大決策，提供策略性建議與技術指導。這不僅象徵了他對來頡的深厚情感與長期承諾，更確保公司核心策略在過渡期間的連續性與穩定性。