鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-1.48元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.37元下修至-1.48元，其中最高估值-0.1元，最低估值-2.47元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.1(-0.1)
|2.45
|4.65
|2.77
|最低值
|-2.47(-2.47)
|0.02
|1.06
|2.77
|平均值
|-1.52(-1.47)
|1.09
|2.71
|2.77
|中位數
|-1.48(-1.37)
|1.2
|2.52
|2.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|115.13億
|120.81億
|125.17億
|129.47億
|最低值
|110.32億
|102.16億
|114.50億
|129.47億
|平均值
|112.83億
|114.63億
|121.16億
|129.47億
|中位數
|112.50億
|115.99億
|122.14億
|129.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至-1.2元，預估目標價為82.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-1.16元，預估目標價為82.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake CorporationWLK-US的目標價調降至84.5元，幅度約3.43%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-1.06元，預估目標價為87.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇