鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-1.48元，預估目標價為82.00元

Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-1.48元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.37元下修至-1.48元，其中最高估值-0.1元，最低估值-2.47元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.1(-0.1)2.454.652.77
最低值-2.47(-2.47)0.021.062.77
平均值-1.52(-1.47)1.092.712.77
中位數-1.48(-1.37)1.22.522.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值115.13億120.81億125.17億129.47億
最低值110.32億102.16億114.50億129.47億
平均值112.83億114.63億121.16億129.47億
中位數112.50億115.99億122.14億129.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


