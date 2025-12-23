鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為20元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.35元下修至-0.36元，其中最高估值-0.22元，最低估值-0.48元，預估目標價為20元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.22(-0.22)
|0.26
|0.47
|最低值
|-0.48(-0.48)
|-0.67
|0.19
|平均值
|-0.36(-0.34)
|-0.1
|0.35
|中位數
|-0.36(-0.35)
|-0.08
|0.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|345,127,410
|354,427,130
|358,761,060
|最低值
|314,884,000
|301,740,000
|320,637,000
|平均值
|322,672,790
|326,789,650
|343,225,000
|中位數
|321,608,000
|327,179,000
|346,750,980
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.13
|0.11
|1.15
|4.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,535,714
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股反彈227點 外資場邊觀望小賣1億元 本周天天賣超共1709億元
- 〈台股盤後〉台積電被打回平盤 漲227點站回月線 周跌501點中止連3紅
- 中鋼明年1月、首季盤價開平高 短期鋼價「穩中看升」
- 外資再砍323億元三天賣超1408億元 轉進這7檔金控大買18.6萬張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇