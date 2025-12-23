search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為20元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.35元下修至-0.36元，其中最高估值-0.22元，最低估值-0.48元，預估目標價為20元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值-0.22(-0.22)0.260.47
最低值-0.48(-0.48)-0.670.19
平均值-0.36(-0.34)-0.10.35
中位數-0.36(-0.35)-0.080.38

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值345,127,410354,427,130358,761,060
最低值314,884,000301,740,000320,637,000
平均值322,672,790326,789,650343,225,000
中位數321,608,000327,179,000346,750,980

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.130.111.154.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,535,714363,326,498449,567,488468,327,501

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
中鋼18.6-1.06%
美元/台幣31.508-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty