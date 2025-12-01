北京發放首批L3級高速公路自駕車專用號牌 三路段開啟

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-24 05:00

中國北京市首批 L3 級高速公路自動駕駛車輛專用號牌由北京市公安局交通管理局正式發放給三輛智慧網聯汽車，這也是中國首批發放的 L3 級高速公路自動駕駛車輛專用號牌。

北京發放首批L3級高速公路自駕車專用號牌。（圖：京報網）

據《央視》周二（23 日）報導，這象徵中國自動駕駛車輛已由測試示範進展到正式量產，率先開啟 L3 級自動駕駛時代，成為汽車智慧化進程中的里程碑。

北京交管部門相關負責人表示，在北京首批上牌的 L3 級自動駕駛車共有 3 輛，號牌分別為：京 AA0001Z、京 AA0733Z、京 AA0880Z。該車型經過前期系列測試，目前處於有條件自動駕駛階段，系統可在限定條件下執行動態駕駛任務，實現高速公路和城市快速路單車道內最高車速 80km/h 的自動駕駛功能。

交管部門負責人強調，儘管可實現限定道路的自動駕駛功能，但仍需駕駛人坐在駕駛位駕車，並作為緊急情況接管車輛控制的後援。