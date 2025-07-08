鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-08 12:13

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當淨零轉型已成趨勢，綠領人才薪水有多高？環境部連續第二年與 104 人力銀行 (3130-TW) 合作完成 2025 上半年《綠領人才就業趨勢報告》，2025 年 1 到 4 月，企業刊登綠領人才職缺揭露月薪中位數 4 萬元，比整體職缺 3.8 萬元高出 5.3%，其中，綠領醫療（非醫師）可達 7.5 萬元，比整體綠領 4 萬元高出 88%，另有 30% 的綠領職缺依人才條件面議薪資。

綠領月薪中位數4萬高出平均5.3% 醫療均薪7.5萬最搶手。（圖：環境部提供）

環境部長彭啓明指出，近 6 成綠領工作歡迎新鮮人、也不限科系，企業鬆綁學歷及年資，更看重專業條件，「環境部淨零綠領人才培育課程」將在 9 月首度發出合格證明，求職轉職者可更新履歷資料，提升職場身價。

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在此同時，環境部為提供多元淨零培育課程，未來將推出一系列加值課程，包括與經濟部合作「節能培訓班」、與內政部合作「淨零建築」課程及與成功大學合開「碳捕捉、利用及封存 (CCUS)」課程；另配合衛福部規劃以大型醫療院所人員為對象的「綠色醫療專班」。為培育我國資源循環綠領人才，環境部國環院也將與資源循環署合作開辦「資源循環專班」。

環境部 2025 上半年《綠領人才就業趨勢報告》，由環境部彙整各部會提供「臺灣 2050 淨零轉型 12 項關鍵戰略」相關關鍵字，合併 104 人力銀行提供永續關鍵字，包括淨零、減碳、環境工程等，2025 年關鍵字新增到 1,339 組，透過 104 人力銀行累積超過 46.8 萬家徵才企業會員、超過 898.3 萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近 8 年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

《就業服務法》規定，企業徵才月薪若低於 4 萬元，必須公開揭露。趨勢報告指出，企業刊登綠領職缺揭露的月薪中位數已達 4 萬元，另有 30% 綠領職缺依人才專業條件面議薪資，高於整體的 15%，人才條件愈佳、薪水愈高。其中，51% 的專案 / 產品管理類人員、42% 的工程研發類人員，薪資面議的職缺占比最高。

依職務，醫療專業人員（非醫師）揭露的月薪中位數 7.5 萬元最高，如醫檢師、職業衛生護理師等具備醫療服務專業技術、資格門檻高、以及環境與健康交叉需求增加、責任重大，比整體綠領 4 萬元高出 88%。

依產業，建築營造不動產業揭露的月薪中位數約 4.4 萬元最高，業內專業知識需了解綠建築規範、施作過程碳管理、節能永續設計等。