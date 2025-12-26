〈焦點股〉昇銳明年H2新廠投產業績穩定成長 早盤谷底反彈漲約7%
鉅亨網記者吳承諦 台北
安控大廠昇銳 (3128-TW)將導入 AI 技術，且八德新廠將於明年下半年投產，帶動未來營運走強。昇銳今 (26) 日以 28.3 元開出後，在買盤踴躍敲進下，股價最高來到 30.35 元，漲幅約 7%，成交量也突破千張大關。
展望 2026 年營運，昇銳表示，公司外銷規模將持續擴大，且八德智慧科技園區新廠預計在明年下半年正式投入生產。新廠啟用不僅能大幅提升產能規模，更有助於爭取國際原廠委託設計與製造訂單，為公司長期成長提供強大動能。
在技術轉型方面，昇銳積極導入輕量化人工智慧趨勢，研發影像視覺模型技術。研發副總盧繼鋒說明，透過零樣本與少樣本學習模式，設備將具備語意辨識能力，可大幅減少影像標註的人力與時間成本。這項次世代產品線預計於明年起陸續更新，目標是實現影像視覺代理以取代人力監控。
針對國際市場對乾淨供應鏈的需求，昇銳規畫推出中高階產品線，並已與聯發科達成合作協議。該系列產品將全數採用台灣製程元件，避開陸系供應鏈，並透過透明履歷制度與資安檢測，鎖定對安全性要求較高的國際半導體廠與公共工程標案。
